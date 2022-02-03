Замначальнику тюменского УФСИН, обвиняемому во взятках, продлили домашний арест. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Заместителю начальника Управления ФСИН по Тюменской области Андрею Рукосмотрову, которого обвиняют во взятках, продлили домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

– По решению суда срок домашнего ареста продлен ему на 3 месяца, до 4 мая 2022 года. Постановление не вступило в законную силу, – дополнили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что, будучи в должности, Рукосмотров не брезговал взятками, из-за чего смог незаконно обогатиться на сумму более 370 тысяч рублей.

Заполучить деньги силовику помогли госконтракты на закупку ингредиентов для производства киселя. Когда его задержали, он не стал отрицать свою причастность и сознался.