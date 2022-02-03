В Тобольске мужчина задушил обидчика и выкинул труп в подъезд. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольский городской суд поступило уголовное дело в отношении 26-летнего Владимира Дизера. Мужчину обвиняют в умышленном убийстве человека.

Трагедия произошла в ночь на 23 ноября 2021 года. Пьяный обвиняемый находился в квартире дома в седьмом микрорайоне города. Из-за какого-то пустяка он поссорился с 53-летним мужчиной и жестоко его избил.

– После экзекуции он задушил несчастного. Смерть наступила в результате механической асфиксии от сдавливания шеи руками. Жильцы дома обнаружили в подъезде труп и вызвали полицию, которая вскоре задержала подозреваемого, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В настоящий момент материалы дела переданы судье для решения вопроса о принятии его в производство. Первое заседание будет назначено в ближайшее время.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тобольске мужчина убил знакомого, поместил тело в диван и на санках отвез в подвал. Трагедия случилась перед Новым годом.