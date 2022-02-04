У жительницы Заводоуковска списались все деньги с карты после покупки билетов на поезд. Фото: Ольга Крыльцова

В заводоуковскую полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что попыталась купить в сети Интернет железнодорожные билеты на специализированном сайте.

Выбрав нужные даты и маршрут следования, она перешла в раздел оплаты покупки, где в специальном поле ввела данные банковской карты. На экране появилось сообщение об ошибке, потерпевшая повторила свои действия, однако результат был таким же.

– Вскоре ей пришло сообщение о списании с банковского счета всех имевшихся средств – около 15 000 рублей. Сайт оказался ненастоящим и был создан мошенником для похищения информации о банковской карте, – пояснили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом заводоуковской полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.