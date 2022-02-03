В Тюмени ассенизаторы сливают сточные воды в колодцы около жилых домов. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени ассенизаторы сливают сточные воды в колодцы около жилых домов. Об этом рассказывают сами местные жители.

– Некоторые машины я вижу около своего дома постоянно. В октябре передал информацию в водоканал, на пару месяцев пропали, а сейчас снова «сливаются». Эти машины расплескивают зловонную жижу. Неприятный запах рассеивается по всей округе, – сообщил житель областной столицы Александр с улицы Шишкова.

По словам директора по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрия Бычкова, при несанкционированном сливе часть стоков попадает на поверхность. В обычных колодцах нет удерживающих крупный мусор решеток и анализаторов нефтепродуктов, и залповый сброс способен нанести существенный ущерб городской системе водоотведения.

– Мы будем признательны, если вы сфотографируете и сообщите нам, где и когда произошло это «грязное дело». Уверен, что вместе с неравнодушными жителями мы сможем остановить ассенизаторский беспредел, сделав наш город чище и комфортнее, – обратился Бычков к тюменцам.

Он также заявил, что предпринимателям, которые сливают стоки за пределами сливной станции, выписывают штрафы, информация о нарушителях передается в природоохранную прокуратуру.