В Тюмени за одни сутки произошло 9 пожаров.

В Тюмени за одни лишь вчерашние сутки, 2 февраля, произошло 9 пожаров. Основная часть происшествий приходится на жилой сектор.

– Особенно напряженным выдалась вторая половина среды, когда спасатели несколько часов трудились на ликвидации пяти пожаров в Тюмени и Тюменском районе. Благодаря четкой и профессиональной работе подразделений 32-го пожарно-спасательного отряда, с пожарами удалось оперативно справиться, – отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС .

Специалисты сообщают, что причинами возгораний являются короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил и устройства эксплуатации печи, а также нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на базе отдыха «Боровое», которая находится на 20-м километре Ялуторовского тракта в Тюменском муниципальном районе, произошел серьезный пожар. Здесь горело одноэтажное здание проката инвентаря размерами 40 на 15 метров.