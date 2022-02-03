«Доброе дело может нанести вред»: тюменцев просят не кормить бездомных собак

Тюменцев просят не кормить бездомных собак. Фото: Вадим Бегун

Тюменцев просят не кормить бездомных собак. Дело в том, что животные начинают охранять место прикорма. Об этом сообщил кинолог Сергей Викулов-Бакулин.

– Некоторые рассуждают так: возьму щенка, он милый и с ним весело играть. Проходит немного времени, и щенок становится псом, с которым трудно справиться. И человек просто решает избавиться от живого «вороха проблем». В моей практике была история, когда мама отправляла ребёнка «выбросить» питомца, – рассказал специалист.

Викулов-Бакулин предложил внести в законодательство не только правки об ответственности владельцев, но и норму об обязательном чипировании четвероногих. Кроме того, по его мнению, следует разработать методологию определения агрессивности животных, поскольку человек может спровоцировать неадекватную реакцию собаки, порой даже неосознанно.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что на жительницу Лесобазы напала свора собак. Это не единственный случай, произошедший в этом районе. После того как тюменка опубликовала информацию о произошедшем в социальных сетях, нашлись и другие пострадавшие. Они уверяют, что агрессию проявляют всё те же собаки.