Тюменским студентам Сбер рассказал о цифровизации и трендах будущего. Фото - Сбер.

О цифровизации и трендах будущего рассказал заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев студентам ТюмГУ и ТИУ. Лекция, приуроченная к празднованию Дня студента, состоялась в онлайн-формате.

Основной темой беседы стало обсуждение необходимых навыков и знаний для востребованных специалистов на рынке труда в следующие 10 лет. Спикер посоветовал ребятам помимо hard skills развивать и soft skills, потому что именно «мягкие навыки» позволяют быстро адаптироваться к реалиям современного мира.

Александр Исаев, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«В цифровую эпоху на особую роль выходят так называемые «мягкие навыки», развитие которых будет помогать добиваться успеха современным специалистам. Можно сказать, что они помогают эффективно и самостоятельно действовать в разных рабочих ситуациях».

Также на встрече студенты узнали о популярных профессиях и карьерных возможностях в банке для молодых специалистов, о технологиях и цифровых сервисах, меняющих мир, об участии Сбера в развитии искусственного интеллекта.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Проведение лекций от топ-менеджеров Сбера в честь Дня студента уже стало доброй традицией и каждый год собирает все большую аудиторию слушателей. В этом году мероприятия проходят более чем в 300 вузах страны. Приятно осознавать, что самые активные участники подобных встреч после окончания учёбы становятся частью многочисленной команды Сбера. В честь праздника Сбер подарил студентам эксклюзивные предложения от компаний экосистемы».

Все эти предложения собраны на специальном лэндинге:

- Промокод на 500 рублей на первый заказ от 1500 рублей в СберМегаМаркете.

- Подписку СберПрайм за один рубль на три месяца

- Скидку 300 рублей при первом заказе от 500 рублей в Самокате.

- 50%-ную скидку на три месяца связи на тарифе «Стартовый+» от Сбермобайла.

- Промокод на скидку 250 руб. на первый заказ при покупке от 1500 руб. при прохождении игры «Беги, сборщик, беги» от СберМаркета.

Кроме того, в честь праздника Сбер создал «Детектор будущего» — проект на базе нейросети, который может помочь молодым людям определиться с направлением их профессионального развития и начать строить свою карьеру. На странице «Детектора будущего» пользователю нужно пройти пять простых игр, соответствующих направлениям стажировок SberSeasons: анализу данных, разработке, дизайну, кибербезопасности и бизнесу.

Во время игры нейросеть просканирует эмоции пользователя и определит, когда он улыбался, хмурился, был удивлён или разочарован. В результате нейросеть сделает вывод о том, какая игра понравилась больше всего и какая вакансия в экосистеме Сбера может быть интересной.

Студенты смогут сразу подать заявку на стажировку SberSeasons на рекомендованное направление или выбрать другое.

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