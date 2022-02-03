В Тюмени школьник выпал из окна высотки и скончался от травм. Фото: очевидцев.

В Тюмени накануне, 2 февраля, вечером из окна 14-го этажа многоэтажного дома №228 по улице Революции выпал школьник. Парень скончался на месте происшествия от полученных травм.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. По информации от очевидцев, молодой человек мог покончить с собой таким образом.

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подробности станут известны позднее, – сообщили «МегаТюмени» в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Подобная трагедия случалась в областной столице почти год назад, а именно 15 февраля 2021 года. Тогда из окна дома № 55 на улице Пермякова ночью выпал молодой человек. К сожалению, падение оказалось смертельным. О трагедии рассказали очевидцы происшествия, которые вызвали экстренные службы.