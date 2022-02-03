В Тюмени приостановили личный прием граждан до 2 марта 2022 года. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области приостановили личный прием граждан представителеи организации в исполнительных органах государственнои власти. Ограничения, которые ввели для предупреждения распространения коронавируса, продлятся с 7 февраля до 2 марта 2022 года.

– Ведомства будут работать с обращениями граждан и организации в дистанционном формате, в том числе посредством Почты России, официального портала органов государственнои власти Тюменскои области, факсимильнои связи, официальнои электроннои почты, ящиков для корреспонденции и телефоннои связи, – сообщили в Информационном центре Правительства региона.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 февраля 2022 года увеличилось на 1 895. Всего с начала пандемии ковид подхватили 104 703 человека.

За последние сутки в России выявлено 141 883 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 201, это на 1,6% меньше по сравнению с 1 февраля. Зафиксировано 678 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 48 426 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 128 796 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 332 690 летальных исходов, выздоровели 10 337 008 человек.