Погода на 4 февраля 2022 года в Тюмени: снег закончится лишь к вечеру

В Тюмени снег закончится лишь к вечеру. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 4 февраля, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Снег будет идти ночью и днем и закончится лишь к вечеру.

Температура воздуха ночью минус 2 градуса, днем ожидается минус 2. Вечером столбики термометров покажут 3 – 5 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

4 февраля отмечается день памяти апостола Тимофея. В прежние времена этот день был оплотом метелей, вьюг и морозов: «Это не диво, что Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, а ты подожди тимофеевских морозов».

Именно мороз определял предстоящую погоду. Если в мороз вспотели оконницы и рамы, надо ждать потепления. Если снежные узоры поднимаются вверх по стеклу, значит, морозу продолжаться, а если наклонились – к оттепели. Если в полдень на Тимофея светит солнышко – весна идет ранняя.