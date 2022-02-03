В Тюмени проходит круглый стол о налоговом вычете на спорт. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени начался круглый стол на тему «Налоговый вычет на спорт и не только: как вернуть свои 13 процентов». Мероприятие проходит в режиме онлайн.

Участие в экспертной встрече принимают начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Тюменской области Любовь Кочеткова и главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Тюменской области Ирина Комышева.

Они рассказывают, кто может рассчитывать на налоговый вычет, на какие виды услуг можно его оформить и какова на сегодняшний день процедура оформления налогового вычета.

Напомним, что с 1 января 2022 года в стране появился новый вид налогового вычета – на занятия спортом. Благодаря этому механизму россияне смогут вернуть часть средств, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Более того, вычет можно получить не только на себя, но и на своих детей.