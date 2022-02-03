СберМаркет в Тюмени начал доставлять товары из Монетки и FixPrice. Фото - Сбер.

В Тюмени сервис доставки СберМаркет начал доставлять продукты и товары первой необходимости из магазинов «Монетка» и FixPrice. Заказы оформляются через мобильное приложение или на сайте sbermarket.ru.

Ранее доставка заказов осуществлялась из торговых сетей METRO, «Ашан», «Лента», «Окей», «Мегамарт», «Магнит», «Магнит косметик» и зоомагазина «Четыре лапы».

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Любимый тюменцами сервис доставки СберМаркет постоянно расширяет сеть магазинов-партнеров для увеличения ассортимента и ускорения времени доставки до двери потребителя. Наши клиенты, являющиеся участниками программы лояльности «СберСпасибо», при заказе продуктов на СберМаркет теперь могут не только копить бонусы за доставку и покупку товаров, но и обменивать их на скидки до 99% от суммы чека.

СберМаркет доставляет продукты и другие товары в выбранный интервал времени с 10 до 21 часа. Заказ соберут профессиональные эксперты по закупкам и упакуют в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят прямо до двери. Оплатить покупки можно двумя способами: картой при доставке либо онлайн во время заказа. Списание средств произойдет только после того, как сборщик оплатит заказ на кассе. В случае предварительной оплаты заказа картой онлайн действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит заказ у двери и сообщит об этом покупателю.

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