Александр Моор заступился за тюменку, которую жестоко избил бывший сожитель

Полиция уже проводит проверку Фото: Архив "КП"

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал аморальным поступок, который сегодня утром совершил гражданин Беларуси в адрес жительницы Тюмени Ирины. Бывший молодой человек жестоко избил женщину. Пострадавшая попросила о помощи в видеообращении, которое выложила в социальные сети. Губернатор прокомментировал случившееся.

– Сегодня я, как и многие из вас, увидел в соцсетях фотографии избитой женщины Ирины. Невозможно смотреть на эти фото без боли. Никто не имеет права поднимать руку на другого человека, тем более мужчина на женщину. Это абсолютно аморальный поступок, – рассказал Александр Моор.

Также глава региона поговорил с руководством полиции, чтобы они внимательно разобрались с этим делом. Благодаря общественному резонансу они тоже увидели эту историю и уже ею занимаются.

– Надеюсь, справедливость восторжествует быстро, – добавил губернатор.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Тюменской области «Комсомольской правде» – Тюмень» сообщили, что сотрудниками полиции проводится проверка по факту получения травм тюменкой.

– В настоящее время полицейскими принимаются меры к установлению местонахождения и доставлению подозреваемого в совершении противоправного деяния в отдел полиции. В ходе проводимых мероприятий будет дана правовая оценка полноте принятых правоохранителями мер при принятии процессуальных решений по ранее поступившим обращениям, – заключили в ведомстве.