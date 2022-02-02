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Экономика2 февраля 2022 12:23

Инвестиционная деятельность Тюменской области пройдет под единым брендом

Сергей Швецов
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Инвестиционная деятельность Тюменской области пройдет под единым брендом.

Инвестиционная деятельность Тюменской области пройдет под единым брендом.

Фото: принтскрин видео.

Инвестиционная деятельность Тюменской области пройдет под единым брендом. Это сообщил Александр Моор в ходе совета по улучшению инвестиционного климата.

– Главный принцип нашей работы – тесное взаимодействие с бизнес-сообществом и выстраивание инвестиционной политики. В прошлом году инвестиционная команда региона плотно работала в муниципалитетах. Результат – совместно с бизнесом были разработаны инвестиционные профили в 15 городах и районах области, – рассказал глава региона.

Стоит отметить, что муниципальные индустриальные площадки созданы уже в пяти районах Тюменской области.

Сегодня на онлайн-мероприятии бизнесмены обсуждают с губернатором главные события региона в инвестиционной сфере, изменения в законодательстве, реализацию региональной программы инвестиционного развития, а также сопровождение инвестпроектов в муниципалитетах.

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