Инвестиционная деятельность Тюменской области пройдет под единым брендом. Фото: принтскрин видео.

Инвестиционная деятельность Тюменской области пройдет под единым брендом. Это сообщил Александр Моор в ходе совета по улучшению инвестиционного климата.

– Главный принцип нашей работы – тесное взаимодействие с бизнес-сообществом и выстраивание инвестиционной политики. В прошлом году инвестиционная команда региона плотно работала в муниципалитетах. Результат – совместно с бизнесом были разработаны инвестиционные профили в 15 городах и районах области, – рассказал глава региона.

Стоит отметить, что муниципальные индустриальные площадки созданы уже в пяти районах Тюменской области.

Сегодня на онлайн-мероприятии бизнесмены обсуждают с губернатором главные события региона в инвестиционной сфере, изменения в законодательстве, реализацию региональной программы инвестиционного развития, а также сопровождение инвестпроектов в муниципалитетах.