Тюменская область обменяется инвестиционными практиками с другими регионами России. Фото: Вадим Бегун

Тюменская область обменяется инвестиционными практиками с другими регионами России. Такое поручение на 2022 год дал Александр Моор.

Таким образом, глава региона поддержал идею, который озвучил директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Александр Пироженко на совете по улучшению инвестиционного климата.

– Поручаю в 2022 году, с учетом эпидситуации, провести в Тюменской области мероприятие по обмену лучшими практиками с другими субъектами РФ, – заявил Александр Моор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в исторической части Тюмени (в створе улиц Луначарского и Ирбитской) за 350 миллионов рублей возведут апарт-отель с террасой. Здание будет находиться в пешей доступности от набережной.

Представители инвестора, коим является ООО СК «Мостдорстрой», рассказали, что на первом этаже обустроят кафе, магазин и супермаркет, на втором – зону коворкинга, ресторан и прачечную.