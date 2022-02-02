В Тобольске мужчина зарезал соседа во дворе дома. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тобольске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве своего соседа.

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего жителя Тобольска 1982 года рождения. Мужчину обвиняют в убийстве своего соседа.

Трагедия произошла на улице 2-я Северная 2 декабря вечером. Рецидивист поругался с мужчиной и несколько раз ударил его ножом. От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте.

– Злоумышленник задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления. По ходатайству следователя судом в отношении местного жителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе СК по региону.

Сотрудники ведомства уже собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.