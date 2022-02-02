В Тобольске мужчина зарезал соседа во дворе дома.
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области
В Тобольске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве своего соседа.
В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего жителя Тобольска 1982 года рождения. Мужчину обвиняют в убийстве своего соседа.
Трагедия произошла на улице 2-я Северная 2 декабря вечером. Рецидивист поругался с мужчиной и несколько раз ударил его ножом. От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте.
– Злоумышленник задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления. По ходатайству следователя судом в отношении местного жителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе СК по региону.
Сотрудники ведомства уже собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.