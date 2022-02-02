Аферистка выманила у сердобольных тюменцев деньги на лечение якобы обварившейся кипятком дочки. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени до 27 февраля продлили арест 34-летней Екатерине Тарасенко, которая зарабатывала деньги на обмане местных жителей. Женщина «развела» как минимум семь человек.

Она в соцсетях написала, что ее дочка обварилась кипятком после взрыва электрочайника. Ей стали переводить деньги на лечение ребенка. Однако «вкладчики» позже сами разоблачили мошенницу и потребовали вернуть деньги, предварительно обратившись в полицию.

– В отношении Тарасенко было возбуждено уголовное дело. Она обязалась следствию не покидать своего места жительства. Но, оставаясь под подпиской, Екатерина продолжила обманывать граждан и собирать деньги. Всего присвоила около 80 тысяч рублей, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Одна женщина из Екатеринбурга перечислила мошеннице 25 тысяч рублей. Узнав правду, сильно возмущалась в соцсетях. Меж тем сама аферистка утверждает, что невиновна, мол, это подстава от бывшего сожителя, который организовал сбор от ее имени.