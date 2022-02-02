Тюмень
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 11:13

Долги жителей Тюменской области отдали Долговому центру

Это сделано для полной централизации функций по управлению долгом
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Долги жителей Тюменской области отдали Долговому центру.

Долги жителей Тюменской области отдали Долговому центру.

Фото: Тюмень - наш дом

Долги жителей Тюменской области с 1 февраля отдали Долговому центру. Это сделано для полной централизации функций по управлению долгом.

– Новыми задачами Долгового центра является повышение эффективности управления долгом и минимизация образования задолженности по налогам и сборам физических лиц, а также инициирование процедур банкротства, включение в реестр требований кредиторов, взаимодействие с правоохранительными органами в рамках процедур банкротства, – сообщили в управлении ФНС по региону.

Долговой центр работает с понедельника по четверга с 8.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 16.00. Тел.: +7 (3452) 29-62-66. Здание находится по адресу: улица Товарное Шоссе, 15.

0