Долги жителей Тюменской области отдали Долговому центру. Фото: Тюмень - наш дом

Долги жителей Тюменской области с 1 февраля отдали Долговому центру. Это сделано для полной централизации функций по управлению долгом.

– Новыми задачами Долгового центра является повышение эффективности управления долгом и минимизация образования задолженности по налогам и сборам физических лиц, а также инициирование процедур банкротства, включение в реестр требований кредиторов, взаимодействие с правоохранительными органами в рамках процедур банкротства, – сообщили в управлении ФНС по региону.

Долговой центр работает с понедельника по четверга с 8.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 16.00. Тел.: +7 (3452) 29-62-66. Здание находится по адресу: улица Товарное Шоссе, 15.