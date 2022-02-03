В районе Европейского микрорайона в Тюмени 3 февраля 2022 года отключат четыре светофора. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 3 февраля 2022 года, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение произойдет у домов №№ 6 и 30 на улице Газовиков, а также у школы № 43. Погаснут светофоры и на пересечении улиц Щербакова и Газовиков, Щербакова и пр. Солнечный.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.