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Общество2 февраля 2022 10:25

При поддержке «РН-Пурнефтегаза» в Губкинском оборудована комната для малышей с особенностями развития

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При поддержке «РН-Пурнефтегаза» в Губкинском оборудована комната для малышей с особенностями развития.

При поддержке «РН-Пурнефтегаза» в Губкинском оборудована комната для малышей с особенностями развития.

Нефтяники «РН-Пурнефтегаза» оказали помощь губкинскому центру «Елена» в приобретении оборудования и игрушек для занятий малышей с особенностями развития. Служба ранней помощи для детей в возрасте до трёх лет открылась в центре социального обслуживания населения два месяца назад, это новое направление работы в целом для города.

Новое оборудование будет использоваться при проведении реабилитации и оздоровления: массажа, зарядки, адаптивной физкультуры. Занятия направлены на развитие физической активности малышей, когнитивной сферы (память, внимание), улучшение психоэмоционального состояния. Для каждого ребёнка специалисты центра составляют индивидуальную реабилитационную программу. Она включает медицинские, психологические, педагогические услуги, а также процедуры в целях повышения коммуникативного потенциала и бытовой адаптации.

«РН-Пурнефтегаз» постоянно оказывает поддержку центру «Елена». Также сотрудники предприятия входят в попечительский совет учреждения, участвуют в благотворительных мероприятиях, социальных акциях, организуют праздники для воспитанников центра.

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