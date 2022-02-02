Тюменцу, задавившему пешехода на обочине, грозит до 12 лет тюрьмы

Тюменцу, задавившего пешехода на обочине, грозит до 12 лет тюрьмы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя областного центра. Он насмерть задавил человека.

Трагедия произошла 21 августа 2021 года. В этот день лишенный водительских прав пьяный молодой человек на Great Wall в селе Онохино сбил 29-летнего мужчину, который просто стоял на обочине, и скрылся.

– В дороге он не справился с управлением и съехал в кювет. Водителя нашли и привезли на место ДТП. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Пострадавший 5 ноября от полученных травм скончался в больнице, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что в августе 2020 года фигуранта дела оштрафовали на 30 тысяч рублей за нетрезвую езду. Тогда его и лишили прав на полтора года. Уголовное дело направлено в Тюменский районный суд. Горе-водителю грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.