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Происшествия3 февраля 2022 4:00

Полицейские помешали тюменцу сдать краденый металл

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Полицейские помешали сдать тюменцу краденый металл.

Полицейские помешали сдать тюменцу краденый металл.

Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудники ДПС в села Исетское выявили факт кражи чужого имущества. Подозреваемый в машине марки «Газель» перевозил похищенный металл, прикрыв его картоном.

Полицейские установили, что житель областного центра в селе Минино на территории машинно-тракторной мастерской местной организации вместе со своей бригадой демонтировал металлические конструкции. Подготовленное ими железо на грузовой машине увозили в Тюмень.

Выбрав удачный момент, ранее не судимый 52-летний мужчина загрузил часть напиленного железа в «Газель». Днем он выехал с территории организации и направился в областной центр.

– Материальный ущерб составил более 30 тысяч рублей. До пункта приема металла доехать ему не удалось, помешала бдительность полицейских, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении мужчины отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное изъято.

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