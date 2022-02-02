Тюменцам расскажут, как получить налоговый вычет на спорт. Фото - "Спорт Тюмени для всех" в ВК.

Редакция газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» проведет круглый стол на тему «Налоговый вычет на спорт и не только: как вернуть свои 13 процентов». Мероприятие, спикером которого выступит начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по региону Лариса Задворных, пройдет в режиме онлайн.

Она расскажет, кто может рассчитывать на налоговый вычет, на какие виды услуг можно его оформить и какова на сегодняшний день процедура оформления налогового вычета. Круглый стол состоится завтра, 3 февраля, в 11.00.

Напомним, что с 1 января 2022 года в стране появился новый вид налогового вычета – на занятия спортом. Благодаря этому механизму россияне смогут вернуть часть средств, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Более того, вычет можно получить не только на себя, но и на своих детей.