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Спорт2 февраля 2022 7:26

Тюменцам расскажут, как получить налоговый вычет на спорт

Горожане узнают, как вернуть свои 13 процентов
Сергей Швецов
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Тюменцам расскажут, как получить налоговый вычет на спорт. Фото - "Спорт Тюмени для всех" в ВК.

Тюменцам расскажут, как получить налоговый вычет на спорт. Фото - "Спорт Тюмени для всех" в ВК.

Редакция газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» проведет круглый стол на тему «Налоговый вычет на спорт и не только: как вернуть свои 13 процентов». Мероприятие, спикером которого выступит начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по региону Лариса Задворных, пройдет в режиме онлайн.

Она расскажет, кто может рассчитывать на налоговый вычет, на какие виды услуг можно его оформить и какова на сегодняшний день процедура оформления налогового вычета. Круглый стол состоится завтра, 3 февраля, в 11.00.

Напомним, что с 1 января 2022 года в стране появился новый вид налогового вычета – на занятия спортом. Благодаря этому механизму россияне смогут вернуть часть средств, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Более того, вычет можно получить не только на себя, но и на своих детей.

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