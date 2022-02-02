Сбербанк финансирует первый жилой комплекс группы компаний «СтоунСтрой» в Тюмени. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка предоставило проектное финансирование специализированному застройщику «Династия», входящему в группу компаний «СтоунСтрой», для реализации его первого проекта в Тюмени. На строительство первой очереди жилого комплекса «Онегин. Дом у озера» банк открыл кредитную линию в размере 1,37 млрд рублей до 2025 года. Квартиры будут реализовываться с использованием счетов эскроу. Срок сдачи объекта запланирован на четвертый квартал 2023 года.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Ранее Сбербанк финансировал группу компаний «СтоунСтрой» для строительства жилых домов в Тобольске. Наша поддержка помогла компании выйти на тюменский рынок новостроек. Надеемся, что это сотрудничество будет продолжено.

Максим Кривцов, генеральный директор ООО СЗ «Династия»:

– Благодарим наших партнеров из Сбербанка за поддержку в реализации проекта. Работа по проектному финансированию выстроена в Сбере на высочайшем уровне – таких коротких сроков открытия кредитной линии для реализации первого проекта в Тюмени не ожидал ни один специалист нашей команды. Жилой комплекс «Онегин. Дом у озера» будет закрывать все базовые потребности его жителей. По проекту предусмотрена изюминка для жителей комплекса в виде единой для всех подъездов теплой галереи с большими окнами во двор. Это позволит жильцам в любую погоду с комфортом дойти по теплому помещению в магазин, до автомобиля или со скамеек внутри галереи смотреть, как дети играют во внутреннем дворе.

Строительство жилого комплекса «Онегин. Дом у озера» ведётся в районе «Новая Тура» на улице Лесопарковой с видом на незамерзающее озеро. Проект состоит из трех домов от 14 до 23 этажей с крытым паркингом. Первый этаж паркинга предназначен под большой гипермаркет. Также на первых этажах домов предусмотрена коммерческая недвижимость разной площади, где удобно разместятся магазины и помещения с разными услугами в шаговой доступности. Внутренний двор представляет из себя территорию, разделенную на 5 локаций: для детей разного возраста и спортивную локацию для взрослых. Двор будет полностью закрытым, без автомобилей. Жилой комплекс будет оснащён видеонаблюдением по всему периметру с возможностью смотреть за происходящим прямо со смартфона. Проектная документация по проекту находится на сайте жилого комплекса.

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