Тюмень
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость2 февраля 2022 7:03

У набережной Тюмени возведут апарт-отель с террасой

В проект инвестируют более 350 млн рублей
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
У набережной Тюмени возведут апарт-отель с террасой. Фото - iato.ru.

У набережной Тюмени возведут апарт-отель с террасой. Фото - iato.ru.

В исторической части Тюмени (в створе улиц Луначарского и Ирбитской) за 350 миллионов рублей возведут апарт-отель с террасой. Здание будет находиться в пешей доступности от набережной.

Представители инвестора, коим является ООО СК «Мостдорстрой», рассказали, что на первом этаже обустроят кафе, магазин и супермаркет, на втором – зону коворкинга, ресторан и прачечную. С третьего по девятый этаж займут апартаменты площадью до 17 квадратов и спорт. А на крыше разместится открытая терраса.

– Отель может рассматриваться для проживания студентов, так как находится вблизи учебных заведений. Для местных жителей планируется поставить современную двухуровневую детскую площадку и закрытую парковку, которая будет находиться рядом с отелем, – сообщил директор компании Николай Фридрих.

В настоящее время готовится строительная площадка. Земельный участок инвестору предоставили без проведения торгов, так как сам проект является масштабным инвестиционным проектом. Это стандартная процедура, когда объем инвестиций на реализацию проекта превышает определенную сумму, установленную законом Тюменской области.

0