У набережной Тюмени возведут апарт-отель с террасой. Фото - iato.ru.

В исторической части Тюмени (в створе улиц Луначарского и Ирбитской) за 350 миллионов рублей возведут апарт-отель с террасой. Здание будет находиться в пешей доступности от набережной.

Представители инвестора, коим является ООО СК «Мостдорстрой», рассказали, что на первом этаже обустроят кафе, магазин и супермаркет, на втором – зону коворкинга, ресторан и прачечную. С третьего по девятый этаж займут апартаменты площадью до 17 квадратов и спорт. А на крыше разместится открытая терраса.

– Отель может рассматриваться для проживания студентов, так как находится вблизи учебных заведений. Для местных жителей планируется поставить современную двухуровневую детскую площадку и закрытую парковку, которая будет находиться рядом с отелем, – сообщил директор компании Николай Фридрих.

В настоящее время готовится строительная площадка. Земельный участок инвестору предоставили без проведения торгов, так как сам проект является масштабным инвестиционным проектом. Это стандартная процедура, когда объем инвестиций на реализацию проекта превышает определенную сумму, установленную законом Тюменской области.