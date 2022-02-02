Тюменским маршрутам №№ 71, 77 и 80 добавили остановки. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Тюменским маршрутам №№ 71, 77 и 80 добавили остановки. Об этом сообщает «Тюменьгортранс». Нововведение ступит в силу с 12 февраля.

Так, в схему движения маршрута № 71 «Ул. Я. Коровина – ул. Московская» включается остановочный пункт «Ул. Парковая» (ул. Парковая, 74, п. Московский) в обратном направлении, в маршрут № 77 «С/о «Русское поле – ул. Трактовая (д. Патрушева)» – «Дачи» (напротив дома № 7 на ул. Сибирской, д. Патрушева) и «Ул. Школьная» (в районе ул. Новая, д. 30а, д. Патрушева) в обратном направлении, а в маршрут № 80 «Мкр. Лесной – ул. Лесная (д. Падерина)» – «Велес» (ул. Бурлаки, д. 23а, стр. 1, п. Московский) в обратном направлении.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.