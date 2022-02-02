В тюменском кафе о голову парня разбили бутылку. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Голышманово поступило сообщение о том, что в кафе-баре поселка произошла потасовка. Стражи порядка нашли в заведении 22-летнего жителя Ишима с ушибленной раной головы. Его увезли в больницу.

Потерпевший приехал в бар, где распивал спиртное. У него возник словесный конфликт с 31-летним посетителем, который закончился мирно. Но потом между другими людьми завязалась драка, ишимец полез их разнимать.

– Воспользовавшись моментом, 31-летний подозреваемый схватил стеклянную бутылку и ударил его по голове, причинив тем самым легкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 31-летнего жителя поселка Голышманово. По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.