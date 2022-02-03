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Общество3 февраля 2022 3:00

Погода на 3 февраля 2022 года в Тюмени: к вечеру ожидается снег

Переменная облачность
Сергей Швецов
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В Тюмени к вечеру ожидается снег.

В Тюмени к вечеру ожидается снег.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 3 февраля, в Тюмени солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается снег.

Температура воздуха ночью минус 8 – 10 градусов, днем ожидается минус 5 – 4. Вечером столбики термометров покажут 4 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Максима Исповедника и Максима Грека. В старину была такая поговорка: "Если месяц заскользил, в тучу белый рог вонзил - будет доброе жито да мука в сито" - молодой месяц в облаках указывал на хороший урожай.

А вот ясное небо предвещало недород. Ярко-красный закат 3 января указывал на морозный ясный завтрашний день; а ясная погода - на раннюю весну. Если днем солнце светит ярко, то летом на фруктовых деревьях плоды червивы будут, а если оно за облака прячется, плоды будут чисты и здоровы.

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