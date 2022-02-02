Для тюменцев с симптомами ОРВИ работают временные пункты. Адреса

Для тюменцев с симптомами ОРВИ работают временные пункты. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени работают временные пункты для пациентов с симптомами ОРВИ. Медицинскую помощь здесь окажут как взрослым, так и детям.

– Обратиться за помощью можно без предварительной записи с 8.00 до 20.00. Если плохое самочувствие не связано с вирусной инфекцией, рекомендуется обратиться в поликлинику. Тут медики проводят общий осмотр, при необходимости делают тест на COVID-19. Если результат положительный, лекарства выдают на месте, – рассказали в информационном центре правительства региона.

В ведомстве дали список адресов, где размещаются временные пункты:

школа № 43 (ул. Щербакова, 94);

школа № 22 (ул. Садовая, 121);

школа № 88 (ул. Московский Тракт, 129/1);

гимназия № 16, корпус 1 (ул. Парфенова, 19);

лицей № 81 (ул. Ватутина, 10б);

школа № 63 (ул. Широтная, 181а);

школа № 67 (ул. Домостроителей, 2а);

школа № 70 (ул. Валерии Гнаровской, 3а);

школа № 65 корпус 1 (ул. Широтная, 116);

центр олимпийской подготовки «Дзюдо-центр» (ул. В. Гнаровской, 1);

аудиторный корпус ТюмГМУ (ул. 50 лет Октября, 53а) – с 3 февраля;

боровская средняя школа (Тюменский район, р. п. Боровский, ул. Ленинградская, 7);

голышмановская спортивная школа олимпийского резерва (р. п. Голышманово, ул. Карла Маркса, д. 1, стр. 3, помещение 1).