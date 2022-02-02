В Тюмени онлайн пройдет совет по улучшению инвестиционного климата.

В Тюмени онлайн пройдет совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе региона Александре Мооре. Мероприятие, на которое приглашают предпринимателей, состоится 2 февраля в 14.30. Его можно посмотреть на YouTube в режиме реального времени.

– На заседании совета представители органов власти и бизнеса обсудят главные события региона в инвестиционной сфере, изменения в законодательстве, реализацию региональной программы инвестиционного развития, сопровождение инвестпроектов в муниципалитетах, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

По словам замглавы региона Андрея Пантелеева, участники заседания смогут задать вопросы, касающиеся ведения бизнеса, и внести свои предложения.