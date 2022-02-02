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Экономика2 февраля 2022 5:12

Средняя зарплата в УрФО почти на 7% выше среднероссийской

Сергей Швецов
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Средняя зарплата в УрФО почти на 7% выше среднероссийской. Фото - uralfo.gov.ru.

Средняя зарплата в УрФО почти на 7% выше среднероссийской. Фото - uralfo.gov.ru.

Средняя зарплата в УрФО почти на 7% выше среднероссийской – 58 021 и 54 479 рублей соответственно. Об этом стало известно по итогам совещания полномочного представителя президента России Владимира Якушева с руководителями местных объединений Федерации независимых профсоюзов.

– Рост реальных доходов людей – это одна из приоритетных задач на 2022 год. Нужно понимать, что этот показатель – это не только рост заработной платы. При расчёте учитывается долговая нагрузка жителей УрФО, в том числе ипотечные и потребительские кредиты, – отметил Якушев.

На совещании также обсудили вопрос безработицы в регионах. Выяснилось, что в УрФО выполнено поручение президента – достигнут доковидный уровень занятости. Уровень зарегистрированной безработицы в округе составляет 1% и ниже среднероссийского показателя – 1,1% (данные на 1 декабря 2021 г.).

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