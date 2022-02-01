Тюменские энергетики восстановили электроснабжение в городе

В домах тюменцев вновь появился свет. Энергетики оперативно устранили причину аварии, включив электричество в 20:09 вечера.

- Энергетики «Россети Тюмень» уже оперативно восстановили электроснабжение части потребителей столицы Тюменской области. В восстановительных работах приняли участие 5 бригад компании в составе 20 человек и 5 единиц техники. Причиной технологического нарушения стал обрыв провода на высоковольтной ЛЭП, - сообщили в пресс-службе компании.

Напоминаем, что массовое отключение света произошло сегодня, 1 февраля, около 18:00. Без электричества остались десятки домов в Заречном микрорайоне, а также в Тарманах и на Мысу.