Тюменцам расскажут все о пособиях ФСС. Фото: Ольга Крыльцова

4 февраля состоится онлайн-конференция «Прямые выплаты. Всё, что нужно знать о пособиях, выплачиваемых Фондом социального страхования».

На ваши вопросы ответит начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Наталья Георгиевна Озерова.

– С 1 февраля материнский капитал и некоторые социальные пособия будут проиндексированы на 8,4%. Индексация коснется и ряда детских пособий, которые выплачиваются Фондом социального страхования. Уже сейчас поступают вопросы: какие выплаты будут увеличены, в каком месяце ждать проиндексированное пособие, требуются ли дополнительные документы или это произойдет автоматически? Разберем эти и многие другие вопросы на нашей онлайн-конференции, – рассказала Елена Кашкарова, координатор проекта «Создавая будущее».

В рамках данной онлайн-конференции вы можете получить ответы о порядке назначения и выплаты пособия по больничным, в том числе при необходимости осуществления ухода за больным ребенком, а также пособий, связанных с материнством (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, единовременные пособия по беременности и родам и при рождении ребенка).

Задать свои вопросы вы можете уже сейчас, в КОНФЕРЕНЦИИ.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 4 февраля 2022 года.