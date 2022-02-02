Ялуторовчанка потеряла деньги, кликнув по ссылке в смс. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ялуторовской полиции обратилась 68-летняя местная жительница, со счета которой неизвестная похитила деньги. На одном из сайтов заявительница разместила объявление о продаже женского брючного костюма.

Ей позвонила девушка и согласилась его купить. Покупательница уточнила счет горожанки, на который надо было перевести деньги за покупку. Через некоторое время незнакомка вновь позвонила и сослалась на то, что при оплате случились какие-то неполадки и ее заблокировали.

– Она отправила ссылку продавцу, попросив, чтобы женщина активировала ее и ввела реквизиты своей банковской карты. После того как жительница Ялуторовска прошла по ссылке и поделилась персональными данными карты, с ее счета списалась стоимость брючного костюма – 3 тысячи рублей, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до шести лет.