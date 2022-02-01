Президент фонда общественной дипломатии «Диалог» Ирина Ульянова высказалась о будущем креативных индустрий в Тюменской области. По ее словам, его определяли не только предприниматели и общественники, но и представители науки и органов власти.

– Я участвовала в начале работы стратегической сессии по разработке концепции развития креативных индустрий региона. Лично видела настрой на работу участников, посвятивших этой работе 2,5 дня. Работа команд и модераторов вселяет надежду на то, что креативные индустрии действительно получат развитие, – отметила Ульянова на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Напомним, что к развитию креативных индустрий Тюменская область приступила в 2019 году, в 2020-м была утверждена инвестиционная стратегия региона. В декабре 2021 года регион вошел в пятерку лидеров по итогам первых двух этапов проекта Rurban creative lab. А недавно были вручены статуэтка и диплом за участие в проекте Rurban creative lab.