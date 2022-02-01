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Общество1 февраля 2022 10:40

В Ишиме торговке суррогатной водкой выписали штраф

Ранее ее уже штрафовали за аналогичное правонарушение
Сергей Швецов
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В Ишиме торговке суррогатной водкой выписали штраф.

В Ишиме торговке суррогатной водкой выписали штраф.

Фото: Ольга Крыльцова

В Ишиме суд вынес приговор 51-летней Надежде Никитушкиной за торговлю суррогатной водкой Finskaya silver. Она заплатит в казну 70 тысяч рублей – это с учетом рецидива. Ранее ее уже штрафовали за аналогичное правонарушение.

– В своем частном доме на улице Карасульской она устроила распродажу спиртного. Об этом стало известно полицейским. Они организовали контрольную закупку и задержали женщину сразу после отпуска покупателю бутылки водки за 120 рублей, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как пояснили в ведомстве, по реквизитам на этикетке, содержанию этилового спирта и наливу алкоголя в бутылку даже невооруженным глазом было видно несоответствие общим техническим условиям производства легального алкоголя.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюмени следователи и сотрудники полиции задержали десять человек, которых подозревают в причастности к смерти девяти местных жителей от паленой водки. Задержанным инкриминируют статью «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

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