В Ишиме торговке суррогатной водкой выписали штраф. Фото: Ольга Крыльцова

В Ишиме суд вынес приговор 51-летней Надежде Никитушкиной за торговлю суррогатной водкой Finskaya silver. Она заплатит в казну 70 тысяч рублей – это с учетом рецидива. Ранее ее уже штрафовали за аналогичное правонарушение.

– В своем частном доме на улице Карасульской она устроила распродажу спиртного. Об этом стало известно полицейским. Они организовали контрольную закупку и задержали женщину сразу после отпуска покупателю бутылки водки за 120 рублей, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как пояснили в ведомстве, по реквизитам на этикетке, содержанию этилового спирта и наливу алкоголя в бутылку даже невооруженным глазом было видно несоответствие общим техническим условиям производства легального алкоголя.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюмени следователи и сотрудники полиции задержали десять человек, которых подозревают в причастности к смерти девяти местных жителей от паленой водки. Задержанным инкриминируют статью «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».