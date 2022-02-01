Тюменец, свернувший шею многодетному отцу, через два дня признался в убийстве. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области осудили 68-летнего Бориса К., убившего человека. Через два дня после преступления, которое произошло 10 апреля 2021 года, он написал чистосердечное признание в отделе полиции.

Трагедия случилась в доме пенсионера в деревне Новоселезнево. Около двух часов ночи к нему пришел пьяный гость, когда мужчина с сожительницей распивал алкоголь.

– Хозяин не хотел впускать агрессивного односельчанина, но тот его все-таки уговорил. Подруга К. пошла спать, а гость попросился в туалет и завернул к ней в спальню. Борис выволок наглеца во двор, но тот пнул его в глаз и потянулся за ножом на столе. Обороняясь, хозяин дважды ударил гостя поленом по голове, – рассказали обстоятельства дела в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина упал на пол лицом вниз, К. накинул ему веревку на шею, стал душить и повредил односельчанину шейный отдел. Позже положил труп в багажник машины и вывез в лес. По дороге выбросил вещи и одежду убитого. Вернувшись домой, снял с себя вещи и сжег их.

В итоге суд решил отправить тюменца на восемь с половиной лет в исправительную колонию строгого режима. Суд взыскал в пользу вдовы и троих детей убитого по 600 тысяч рублей каждому компенсации морального вреда.