Тюменский ремонтно-механический завод в 2021 году выпустил почти 25 тысяч единиц продукции. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО «Транснефть – Сибирь» подвел итоги производственной деятельности в 2021 году. В цехах ТРМЗ было изготовлено 24,9 тыс. единиц продукции на сумму 2,7 млрд руб.

В течение минувшего года организациям системы «Транснефть» отгружено почти 4,9 тысячи единиц комплектующих к насосным агрегатам, 357 единиц комплектующих и контейнеров для хранения и транспортировки труб сборно-разборного полевого магистрального трубопровода, применяемого при ремонте линейной части. Также поставлено 447 технологических колодцев для трубопровода, 38 комплектов системы компенсации нагрузок на резервуар, 4658 единиц ремонтных конструкций для устранения дефектов нефтепровода.

Тюменский РМЗ в 2021 году переработал 7,6 тыс. тонн металлопроката против 6,8 тыс. тонн годом ранее.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Завод реализует полный цикл по выпуску очистных сооружений, включая разработку конструкторской документации, промышленный инжиниринг, изготовление, испытание оборудования и сервисное сопровождение. За отчетный период на площадке ТРМЗ произведено 3 станции биологической очистки (СБО) и одна станция очистки производственно-дождевых сточных вод. Энергоэффективность и надежность функционирования СБО достигается за счет использования эрлифтов (устройств, предназначенных для подъема жидкости на высоту при помощи сжатого воздуха) для рецикла ила взамен ранее использовавшихся импеллерных насосов. В прошлом году станция биологической очистки с применением мембранного биореактора производительностью 15 куб. м в сутки отмечена дипломом лауреата всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

В рамках импортозамещения Тюменский РМЗ разработал конструкторскую документацию и наладил производство новых торцовых уплотнений для насосов, а также были модернизированы и поставлены в серийное производство несколько видов торцовых уплотнений. В том числе разработана система пропаривания торцового уплотнения, которая позволяет выполнять профилактические работы по удалению парафиновых отложений без его демонтажа с насосного агрегата.

Завершены приемочные испытания устройства для улавливания нефти и нефтепродуктов с поверхности сточных вод. В устройстве, которое призвано заменить резервуары статического отстоя сточных вод, достигается высокая степень подготовки стоков перед подачей на очистные сооружения за счет многоступенчатой технологии очистки. Производительность нефтеловушки составляет 5 куб. м в час.

Персонал ТРМЗ выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт механо-технологического, энергетического, метрологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА). За минувший год сервисные службы завода на производственных объектах организаций системы «Транснефть» провели техническое обслуживание 30,5 единицы электрооборудования НПС, выполнили испытание 184 электродвигателей, ремонт 17 магистральных и 18 подпорных насосных агрегатов. Осуществлен контроль технического состояния и техническое обслуживание 2,4 тыс. единиц систем вентиляции. Выполнено техническое обследование и ремонт пяти водоспускных устройств резервуаров с плавающей крышей.