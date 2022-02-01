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Здоровье1 февраля 2022 10:11

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 февраля 2022 года: умерли еще 6 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 1 февраля 2022 года
Сергей Швецов
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Число умерших от коронавируса в Тюменской области 1 февраля 2022 года увеличилось на 6.

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 1 февраля 2022 года увеличилось на 6.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 1 февраля 2022 года увеличилось на 6. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 740 человек.

За последние сутки в России выявлено 125 836 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 487, это на 92,4% больше по сравнению с 31 января. Зафиксировано 663 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 40 301 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 986 913 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 332 012 летальных исходов, выздоровели 10 288 582 человека.

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