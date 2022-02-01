Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 февраля 2022 года: заболели еще 1 211 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 февраля 2022 года увеличилось на 1 211. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 февраля 2022 года увеличилось на 1 211. Всего с начала пандемии ковид подхватили 102 808 человек.

За последние сутки в России выявлено 125 836 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 487, это на 92,4% больше по сравнению с 31 января. Зафиксировано 663 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 40 301 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 986 913 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 332 012 летальных исходов, выздоровели 10 288 582 человека.