Сбер назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке». Фото - Сбер.

Средний первоначальный взнос в рамках программы семейной ипотеки по сниженной ставке в декабре 2021 года составил 27,9% от стоимости объекта недвижимости. Обычно семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет, но полностью выплачивают ее в среднем за 4,5 года.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» СберБанка:

– Мы видим рост спроса со стороны населения на программу ипотеки для семей с детьми, особенно после ее расширения летом прошлого года на первенца, а также включения в условия кредитования строительства частного дома. Сейчас программа семейной ипотеки одна из самых популярных среди всех программ с господдержкой. С момента запуска программы в 2018 году в Сбере ею воспользовались более 80 тысяч семей по всей стране. Пик по выдаче ипотечных кредитов по семейной программе пришелся на октябрь – декабрь 2021 года - в месяц Сбер выдавал более 5 тысяч кредитов. Снижение ставки на 0,3% в декабре позволило ещё большему количеству россиян оформить кредит по выгодной ставке.

«Домклик», сервис недвижимости от СберБанка, проанализировал выдачи семейной ипотеки после снижения ставки с 5% до 4,7%. За месяц банк выдал 7,5 тысячи таких ипотечных кредитов на общую сумму 29,2 млрд. рублей, что на 15,6 млрд. руб. больше, чем в среднем в месяц с начала 2021 года.

В конце декабря 2021 года Сбер также расширил возможности рефинансирования для своих клиентов. Новая программа «Рефинансирование ипотеки для семей с детьми» направлена на снижение долговой нагрузки: улучшение условий кредитования дает людям возможность использовать средства на другие цели. В рамках программы можно рефинансировать кредит, выданный другим банком на покупку недвижимости на первичном рынке.

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Максимальная сумма кредита – до 12 млн рублей при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей при покупке жилья в других регионах.

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

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