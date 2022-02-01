Пожилая тюменка отсудила 200 тысяч рублей у виновника ДТП за моральный вред. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени с водителя взыскали 200 тысяч рублей за моральный вред, причиненный 62-летней женщине, которую он сбил. Дорожный инцидент произошел 18 мая 2021 года.

Мужчина на Ford Mondeo на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Сперанского наехал на горожанку. Пострадавшая получила травму ноги, что является вредом здоровья средней тяжести.

– В августе Ленинский районный суд оштрафовал тюменца на 12 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. А в ноябре женщина обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда, – сообщили в прокуратуре региона.

В итоге суд вынес решение о взыскании с виновника аварии в пользу пострадавшей 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Ялуторовске суд вынес решение о взыскании с «Автотранса» более 120 тысяч рублей в пользу 72-летней пенсионерки. Эти деньги она получит за моральный вред из-за падения в автобусе.

Инцидент в общественном транспорте произошел 9 сентября 2020 года. Пожилая женщина, которая является инвалидом III группы, упала в автобусе, когда тот резко затормозил при подъезде к остановке. Женщина сломала правую бедренную кость – это тяжкий вред здоровью.