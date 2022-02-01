Тюменцев зовут волонтерами в штаб помощи пожилым людей

Тюмнцев зовут волонтерами в штаб помощи пожилым людей. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Штаб помощи пожилым и маломобильным людям Тюменской области #МыВместе набирает волонтеров для работы в ЕДС 122. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

– Примут людей в возрасте от 18 до 60 лет с действующим QR-кодом о вакцинации или ревакцинации, а также с сертификатом о перенесенном за последние 6 месяцев заболевании, – уточнили в ведомстве.

Для работы в кол-центре волонтеры пройдут краткосрочное обучение в онлайн-формате. После чего им предстоит консультировать жителей региона по всем актуальным темам. Уточнить информацию можно по телефону 8 (3452) 29-03-01.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что добровольчество может стать одной из ведущих форм общественной активности простых граждан, причем речь идет не только о молодежи, но и о людях старшего поколения. Сегодня в волонтерской деятельности в России, по разным подсчетам, занято около 15 миллионов человек. Они участвуют в проектах самой различной направленности.