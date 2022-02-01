Тюменские бизнесмены могут получить субсидию до полумиллиона рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские бизнесмены могут получить субсидию до полумиллиона рублей. Об этом сообщает департамент экономики и стратегического развития.

Прием заявочных документов на участие в отборе стартовал сегодня, 1 февраля, в 8.45. Отметим, что такая поддержка предоставляется на возмещение 50% фактически понесенных затрат, возникающих в связи с приобретением оборудования.

– Принять участие в отборе могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в качестве юрлица или ИП на территории Тюмени более одного года, осуществляющие вид деятельности, имеющий приоритетное значение для социально-экономического развития областной столицы, и другие, – пояснили в ведомстве.

Заявки принимаются до 17 часов 11 ноября 2022 года по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 20, каб. 303. Консультацию можно получить по телефонам: 8 (3452) 51-06-23, 8 (3452) 51-06-31, 8 (3452) 51-06-32, 8 (3452) 51-06-33 или по электронной почте: ksrp@tyumen-city.ru.