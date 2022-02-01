В Тюмени четвертый день ищут водителя, который задавил женщин на остановке. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени четвертый день ищут водителя, который задавил женщин на остановочном комплексе «Улица Депутатская». Дорожный инцидент произошел вечером 29 января.

Сила удара была большой: конструкция не выдержала и упала. Пострадали 3 женщины, которые стояли в момент ДТП на остановке. Их госпитализировали.

Позже выяснилось, что первая из пострадавших получила всю необходимую помощь в условиях травматологического отделения по поводу закрытого перелома большеберцовой кости. После оказания помощи ее отправили домой.

Что касается второй женщины, то ей до сих пор оказывают помощь в условиях травматологического отделения медицинского учреждения. У нее множественные закрытые переломы голени. Третья пострадавшая в результате дорожного инцидента находится в реанимации: у нее множественные переломы и травмы органов грудной клетки.

Сам же виновник аварии до сих пор не найден. В пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции эту информацию подтверждают. Он просто бросил свой автомобиль и убежал с места ДТП.