Курьеры забрали у 82-летней тюменки более 300 тысяч рублей.

В дежурную часть полиции Тюмени поступило сообщение от 82-летней местной жительницы. Пенсионерка сообщила, что мошенники похитили у неё 310 тысяч рублей.

Ей поступил звонок на стационарный телефон. Женский голос прокричал в трубку: «Мама, я попала в ДТП, по моей вине пострадала девушка, срочно нужны деньги для её операции». Заявительница рассказала, что за час до звонка от неё уехала дочь, поэтому она сразу поверила в случившееся.

Далее трубку взял мужчина и, назвавшись следователем, сообщил, что дочь может быть привлечена к уголовной ответственности. Родители потерпевшей готовы не писать заявление, если им заплатят 800 тысяч рублей, которые необходимо будет передать курьеру.

– У пожилой женщины указанной суммы не оказалось; собрав имеющиеся сбережения, она отдала посыльному 310 тысяч рублей. Позже женщина позвонила зятю и узнала, что никакой аварии не было, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативникам удалось по горячим следам задержать курьеров. Ими оказались жители Тюмени, 1989 и 1993 годов рождения. Полученные от потерпевшей деньги они должны были перевести на счета сообщников, однако сделать этого не успели. Деньги возвратили пенсионерке.

Следователем возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.