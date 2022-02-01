Презентация первого цифрового жилого комплекса в Тюмени вызвала ажиотаж

Презентация первого цифрового жилого комплекса Тюмени вызвала ажиотаж. Фото: Предоставлено "КП"

1 февраля в Тюмени стартовало раннее бронирование квартир в первом доме жилого микрорайона «Домашний» от ГК «Страна Девелопмент». Накануне состоялась онлайн-презентация ЖК и первого дома «Сибирский». Раннее бронирование дает возможность приобрести квартиры по стартовым ценам. Уже с самого утра в офисах застройщика ажиотаж. Менеджеры консультируют покупателей и помогают выбрать подходящие варианты.

«Домашний» – это первый проект, который строится в Тюмени с привлечением инфраструктурных облигаций. Также это первый цифровой микрорайон в городе, где будут применены технологии «умного дома» и «умной квартиры». Проект располагается в районе Московского тракта, недалеко от ТРЦ «Колумб», он будет состоять из 24 домов.

В первом доме «Сибирский» спроектировано 436 квартир. Его ввод запланирован на IV квартал 2022 года. Дом состоит из 5 секций переменной этажности – 9 –13 этажей. В нем представлены 57 студий, 80 однокомнатных квартир, 153 двухкомнатных квартиры (в том числе с европланировкой) и 146 трехкомнатных евроквартир. Покупателям доступны лоты с высокими потолками от 2,7 м, с угловыми окнами или лоджиями, с балкончиками или просторными террасами, с приватными мастер-спальнями или вместительными гардеробными. Все квартиры продаются с отделкой white box, также предлагается опция «ремонт от застройщика».

Каждая квартира будет оснащена системой «Умный дом». В зависимости от выбранного пакета, новым жильцам будет доступно дистанционное управление основными функциями квартиры: от датчика протечек, который сам перекроет воду, до голосового помощника, который закажет продукты или такси, отрегулирует температуру, включит или выключит свет, откроет утром шторы. Все устройства подключены к Wi-Fi и управляются с помощью мобильного приложения.

ЖК «Домашний» спроектирован таким образом, что внутри каждого дома располагается приватный уютный двор, в то время как сквозь весь микрорайон проходит единая зеленая артерия – пешеходный бульвар. Это благоустроенное пространство с архитектурным освещением, модифицируемыми общественными зонами для отдыха всех поколений. По обеим сторонам бульвара на первых этажах жилых домов появятся торговые галереи с продуманным пулом арендаторов и видов бизнеса. Территория «Домашнего» изолирована от машин – наземная парковка вынесена за пределы дворов. В микрорайоне обеспечена безбарьерная среда, а по всему периметру расположено видеонаблюдение, что обеспечивает безопасность жителей.

Проект расположен в районе со сложившейся социально-коммерческой инфраструктурой, включающей образовательные учреждения, торговые центры, поликлиники, банки, парки, рестораны и другие объекты. В перспективе в районе появятся детский сад на 560 мест и современная школа для 1 500 учеников. Благодаря удобной транспортной развязке можно за 15 минут добраться до центра города и до любой его точки.