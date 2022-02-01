Тюменскую УК оштрафовали за неприглядные подъезды дома. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени оштрафовали ООО «УК «Евросервис». Управляющая компания вовремя не провела ремонт в доме № 3а на улице Мелиораторов.

Ранее на неприглядный вид всех четырех подъездов здания (а именно на локальные повреждения окрасочного и штукатурного слоев стен и потолков) пожаловались сами жильцы.

Сотрудник Государственной жилищной инспекции после проверки подтвердил информацию от жителей. Ведомство предписало организации устранить нарушения в течение четырех месяцев

– Однако к установленному сроку необходимые работы выполнены не были. В отношении управляющей компании был составлен протокол об административном правонарушении, – сообщили в ГЖИ.

В итоге мировой судья, исследовав материалы дела, признал вину ООО доказанной и оштрафовал УК на 100 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре управляющая организация ООО «УК «Евросервис» отремонтирует подъезд дома на улице Харьковской, 83. Ей выдала предписание Государственная жилищная инспекция региона после жалоб жильцов.