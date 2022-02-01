Схемы тюменских маршрутов №№ 152 и 152к поменяли. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Схемы тюменских маршрутов №№ 152 «З-д медоборудования – с/о «Здоровье-3» и 152к «СК «Здоровье» – с/о «Здоровье-3» поменяли. Нововведение вступит в силу 14 февраля.

Так, остановочный пункт «Дачи» (с/о «Сосны)» получил новое наименование – «С/о «Полиграфист», а «С/о «Полиграфист» переименован на «Дачи».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.