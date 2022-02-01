В Тюмени 6-летний ребенок заболел омикроном. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области на сегодняшний день зарегистрировано 16 случаев заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Среди заболевших как мужчины, так и женщины.

– Самому маленькому пациенту, у которого обнаружен новый штамм, всего 6 лет, самому взрослому – 85. Десять человек получали амбулаторное лечение, остальные – на базе моноинфекционного госпиталя, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Специалисты ведомства отмечают, что омикрон передаётся в 7 раз быстрее, если сравнивать с циркулировавшим ранее штаммом «дельта». Заболевший человек может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

– Омикрон распространяется особенно интенсивно среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания. Поэтому очень важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться, – напоминают сотрудники управления.

Они призывают мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и постараться избегать массового скопления людей.